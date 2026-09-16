(ANSA) - MILANO, 16 SET - Borse asiatiche in rialzo in una giornata caratterizzata dall'attesa delle decisioni che la Fed prenderà in serata. Tokyo avanza dello 0,4%, Hong Kong dello 0,1%, Shanghai dello 0,6%, Shenzhen dell'1,2%, Seul dello 0,8% e Sydney dello 0,2% mentre i future sull'Europa e su Wall Street salgono di un paio di punti decimali. I titoli di Stato americani e nipponici sono poco mossi, con i rendimenti dei Treasury decennali in flessione di un punto, appena sotto il 5%, aiutati anche dal ritracciamento del petrolio, che compensa solo in parte il rally di ieri (il Wti cede lo 0,9% a 104,8 dollari mentre il Brent arretra dello 0,4% a 108,3 dollari). Gli occhi sono puntati sulla Fed, con il mercato prezza con oltre il 90% di probabilità un rialzo dei tassi. Se così non fosse - o se il presidente Kevin Warsh non offrisse rassicurazioni sufficienti sul percorso che intende seguire per contrastare l'inflazione - si potrebbe assistere a un ulteriore rialzo dei rendimenti dei bond a lunga scadenza, con gli investitori che chiederanno un premio al rischio più alto a fronte di un'inflazione che minaccia di essere fuori controllo. (ANSA).