(ANSA) - MILANO, 15 SET - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in calo sulle tensioni del prezzo del petrolio e del settore dei chip, che guarda al dibattito per lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale. Il listino di Tokyo si avvia alla chiusura ondeggiando sulla parità, con Hong Kong, Seul e Sidney in ribasso dello 0,8%. In leggero calo le Borse cinesi, mentre scivola il mercato di Singapore, che cede l'1,2%. Incerti i future sull'avvio dei listini europei. (ANSA).