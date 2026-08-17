(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Le Borse asiatiche concludono la seduta in terreno positivo. L'attenzione dei mercati si concentra sulla crescita economica globale, mentre si attenuano le scommesse di un rialzo dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, con la lente sul Medio Oriente e lo stretto di Hormuz. In Europa i listini si avviano ad una seduta in rialzo. Tokyo conclude la seduta in rialzo dello 0,74%. Sul mercato dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro, a un livello di 159, ed è poco variato sull'euro, a 184,30. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+1,6%), Shanghai (+1,1%), Shenzhen (+1,7%), Seul (+2,4%). In flessione Mumbai (-0,5%). Giornata scarna di dati macroeconomici. In Europa attesa un intervento del capo economista e membro del Comitato esecutivo della Bce, Philip Lane. Dagli Stati Uniti prevista la fiducia dei costruttori. (ANSA).