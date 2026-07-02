(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Le Borse asiatiche chiudono in calo con i timori sulla tenuta degli investimenti sull'intelligenza artificiale. Ad appesantire i mercati c'è la flessione dei titoli legati alla tecnologia, dopo una forte crescita registrata negli ultimi mesi. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, mentre si attendono sviluppi dal Medio Oriente. Si va verso un avvio in moderato rialzo in Europa dove i future sono positivi. Scivola Tokyo (-2,47%), pesante Seul (-7,9%). Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a un valore di 162,10, mentre si rivaluta sull'euro a 184,69. A contrattazioni ancora in corso male Shanghai (-1,58%) e Shenzhen (-2,25%). Positive Hong Kong (+0,75%) e Mumbai (+0,4%). Sul fronte macroeconomico in arrivo il tasso di disoccupazione dall'Eurozona. Dagli Stati Uniti attesi i dati sul mercato del lavoro con la variazione degli occupati, i sussidi disoccupazione. Previsti anche gli ordini di fabbrica. (ANSA).