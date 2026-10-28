(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre torna l'ottimismo sulla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale, dopo i risultati in crescita del colosso dei semiconduttori Sk Hynix. I mercati si muovo in terreno positivo in vista della riunione della Fed e mentre si guarda agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. La situazione dello stretto di Hormuz torna a spingere la corsa del prezzo del petrolio e del gas. Positiva Tokyo (+1,08%). Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 157,80, e a 175.50 sull'euro. Balzo di Seul (+6,63%). Avanzano anche Hong Kong (+0,34%), Shanghai (+0,91%) e Shenzhen (+1,98%). Fiacca Mumbai (-0,35%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania la fiducia dei consumatori, dall'Italia le vendite industriali. Dagli Stati Uniti la bilancia commerciale e le scorte del petrolio (ANSA).