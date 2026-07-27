(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda al Medio Oriente, con un allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Resta alta l'attenzione per lo stretto di Hormuz. Sui mercati si registra la netta flessione del petrolio e del gas. Chiusura positiva per Tokyo (+0,50%). Sul mercato valutario lo yen scende a un livello di 163,54 sul dollaro, mentre sull'euro sale a 186,57. A contrattazioni ancora in corso sono in crescita anche Hong Kong (+1,06%), Shanghai (+1,08%), Shenzhen (+2,7%), Seul (+0,97%) e Mumbai (+0,84%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l'indice Ifo sulla fiducia degli imprenditori e dagli Stati Uniti gli ordini dei beni durevoli. (ANSA).