(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con gli investitori che guardano alla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale ed allo sviluppo dei data center. Sui mercati si registra un clima disteso anche grazie al calo del prezzo del petrolio e del gas. L'attenzione si concentra sugli sviluppi in Medio Oriente e sullo stretto di Hormuz. Corre Tokyo (+3,26%). Sul mercato dei cambi lo yen passa di mano a 162,54 sul dollaro ed a 185,65 sull'euro. A contrattazioni ancora in corsa sono in rialzo anche Shanghai (+1,44%), Shenzhen (+3,2%), Seul (+3,5%). Poco mossa Hong Kong (+0,03%), in calo Mumbai (-0,20%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sul mercato del lavoro del Regno Unito e l'indice Zew dalla Germania. La Bce pubblica l'indagine sul credito bancario. (ANSA).