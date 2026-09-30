(ANSA) - MILANO, 30 SET - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda agli sforzi diplomatici per il conflitto in Medio Oriente e la riapertura dello stretto di Hormuz. L'attenzione sui mercati si concentra sui dati dell'inflazione in Europa e negli Stati Uniti e la crescita economica americana. Elementi che serviranno alle banche centrali per le prossime decisioni sui tassi d'interesse. Sale Tokyo (+1,94%). Sul mercato dei cambi prosegue la fase di rafforzamento dello yen sul dollaro, poco sotto a 157 e sull'euro, a 178,10. Positive anche Hong Kong (+0,24%), Shanghai (+0,46%) e Mumbai (+0,39%). Poco mossa Shenzhen (-0,07%), in calo Seul (-0,48%). Sul fronte macroeconomico in arrivo da Berlino le vendite al dettaglio. Dalla Francia, Germania e Italia l'inflazione armonizzata. Dagli Stati Uniti previsto il Pil, l'inflazione e le variazioni sull'occupazione. (ANSA).