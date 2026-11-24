(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Il ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia spinge i listini asiatici. Sui mercati torna un clima di fiducia sugli investimenti per l'intelligenza artificiale. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche con la guerra tra Russia e Ucraina e il conflitto in Medio Oriente. Chiudono con un balzo Tokyo (+3,91%), Seul (+6,3%) e Taiwan (+9%). Sul fronte dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro, a 159,30, e sull'euro a 173,60. A contrattazioni ancora in corso negative Hong Kong (-0,64%), Shenzhen (-0,22%) e Mumbai (-1,77%). Sale Shanghai (+0,27%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l'indice Ifo. Dagli Stati Uniti l'indice manifatturiero Fed Richmond e la fiducia dei consumatori. (ANSA).