(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Si chiude in rialzo la settimana delle principali borse di Asia e Pacifico spinte dal comparto dei semiconduttori, che le aveva affossate non più tardi di martedì scorso. Dietro lo slancio c'è il successo dell'Ipo della coreana Sk Hynix negli Usa, oggi al debutto sul Nasdaq. Tokyo ha guadagnato l'1,2%, Taiwan è rimasta chiusa per festività, mentre Seul ha chiuso con un rialzo del 2,52% e Sideny lo 0,5%. Ancora aperte Hong Kong (+1,09%), Shanghai -0,21%), Mumbai (+0,83%) e Singapore (+0,83%). In rialzo i future sull'Europa, ad eccezione di quelli sulla borsa di Francoforte, mentre sono contrastati quelli Usa. Non sono previsti dati macroeconomici di rilievo a parte l'inflazione tedesca e francese di giugno in seconda lettura. Prosegue il calo del greggio (Wti -0,26% a 71,89 dollari l'oncia) e del gas (-2% a 49,1 euro al MWh). Tiene l'oro (+0,33% a 4.112,71 dollari l'oncia) mentre scende il dollaro a oltre 1,14 sull'euro e 1,34 sulla sterlina. Sale lo yen a 161,55 sulla divisa Usa. Sulla piazza di Tokyo fanno il borro i produttori di semiconduttori Sumco (+15,4%), Socionext (+7%) e Tokyo Electron (+2,65%), mentre a Seul è stata oggetto di prese di beneficio Sk Hynix (-3%) dopo il balzo della vigilia. (ANSA).