(ANSA) - MILANO, 25 SET - Le Borse asiatiche, con i listini chiusi per la festa di metà autunno, chiudono la seduta in rialzo. I mercati tirano riprendono fiato con l'attenuarsi della corsa del petrolio, del gas e dei titoli di Stato. Sotto i riflettori gli effetti dell'incontro tra Trump e Xi ed il clima di distensione su alcuni dei principali dossier. Resta alta l'attenzione sul fronte geopolitico con il conflitto in Medio Oriente e quello tra Russia e Ucraina. Sale Tokyo (+1,3%). Sul mercato valutario lo yen tratta a 158,10 sul dollaro, e sull'euro, poco sotto a 180. A contrattazioni ancora in corso bene Seul (+0,9%) e Mumbai (+0,19%). In flessione Hong Kong (-1,2%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la fiducia dei consumatori della Germania. Dagli Stati Uniti gli ordini dei beni durevoli e la fiducia dei consumatori dell'Università Michigan. Atteso Moody's sull'Italia. (ANSA).