(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso con lo sguardo al Medio Oriente ed alle vicende del debito pubblico degli Stati Uniti. Si guarda ai prezzi di petrolio e gas, con il conflitto tra Usa e Iran che diventa economico, dopo l'annuncio di Donald Trump di sanzioni a chi aiuta Teheran, e lo stretto di Hormuz ancora chiuso. Grande attesa per la settimana prossima con l'appuntamento di Jackson Hole ed i conti di Nvidia. Chisura in calo per Tokyo (-0,3%). Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 158,90, e si svaluta sull'euro a 185,80. A contrattazioni ancora in corso sono positive Hong Kong (+1,02%), Shanghai (+0,15%), Shenzhen (+0,56%) e Seul (+0,88%). Mumbai (+0,06%). Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Pmi dei servizi e della manifattura di Francia, Germania, Regno Unito, Eurozona e Stati Uniti. Previste anche le stime dell'inflazione della Bce e la fiducia dei consumatori in Europa. (ANSA).