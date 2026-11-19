(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso, con gli investitori che guardano all'incontro tra Trump, Putin e Xin e le discussioni sui conflitti in corso, in particolare quello in Ucraina. Sui mercati tiene banco la quotazione di Anthropic che rilancia la fiducia sugli investimenti per l'intelligenza artificiale. In rialzo Tokyo (+0,71%). Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a un livello di 159,50, e sull'euro, a 174,90. A contrattazioni ancora in corso scivola Hong Kong (-1,98%). Male anche Shanghai (-0,28%) e Shenzhen (-1,47%). Positive Seul (+1,02%) e Mumbai (+0,6%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti l'indice Philadelphia Fed e i sussidi di disoccupazione. Atteso l'intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde sull'alfabetizzazione finanziaria. (ANSA).