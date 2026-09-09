(ANSA) - MILANO, 09 SET - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso mentre prosegue il conflitto in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Le tensioni geopolitiche spingono i prezzi del petrolio e del gas, con il rischio di una nuova fiammata dell'inflazione. Sui mercati c'è grande attenzione anche per le prossime mosse delle banche centrali. Chiude debole Tokyo (-0,19%). Sul mercato valutario lo yen prosegue la manovra di rafforzamento sul dollaro, a 153,33, e a 178,44 sull'euro. Fiacca anche Hong Kong (-0,3%), Shenzhen (-0,01%) e Mumbai (-0,8%). Positive Shanghai (+0,41%) e Seul (+1,4%). (ANSA).