(ANSA) - MILANO, 14 SET - Le Borse asiatiche concludono la seduta in calo, con le quotazioni del petrolio e del gas in progressivo rialzo in scia all'inasprimento della crisi geopoltica in Medio Oriente. Sotto i riflettori anche il tema degli investimenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Tokyo cede lo 0,81%. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro a 154,29 e sull'euro a 178,22. A contrattazioni ancora in corso scivola Seul (-3,2%). Male anche Shanghai (-0,14%), Shenzhen (-0,10%) e Mumbai (-0,16%). Positiva Hong Kong (+0,34%). (ANSA).