(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in calo, appesantite dal comparto tecnologico. Sui mercati tornano i timori per la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale, dopo la vicenda che ha portato all'uscita dell'amministratore delegato di Nvidia. Sotto i riflettori una serie di dati tra cui il prodotto interno lordo del Giappone e la produzione industriale della Cina. Scivolano Tokyo (-2,42%) e Seul (-3,59%). Sul fronte dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro, a 159,50, e sull'euro a 175,60. A contrattazioni ancora in corso sono in calo anche Shanghai (-1,18%) e Shenzhen (-2,72%). In rialzo Hong Kong (+0,49%) e Mumbai (+0,61%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale dell'Eurozona. Negli Stati Uniti attesa la conferenza sulla produttività del lavoro con Kevin Warsh. (ANSA).