(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Le Borse asiatiche chiudono deboli l'ultima seduta della settimana. Sui listini pesano le preoccupazioni legate al settore dell'intelligenza artificiale dopo l'uscita del Ceo di Nvidia, Jensen Huang. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, con il Medio Oriente e la guerra tra Russia e Ucraina. Positiva Tokyo (+0,53%). Sul mercato dei cambi lo yen torna a svalutarsi sul dollaro, a 159,86, sulle aspettative di un aumento dei tassi Fed, ed è stabile sull'euro a 176,87. A contrattazioni ancora in corso in flessione Hong Kong (-1,48%), Shanghai (-0,59%), Shenzhen (-2,1%), Seul (-0,98%) e Mumbai (-0,57%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dall'Europa il Pil e la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti previsti i prezzi alla produzione. (ANSA).