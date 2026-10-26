(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Le Borse asiatiche chiudono contrastate mentre si attendono gli esiti delle trimestrali e con i timori per la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Sotto i riflettori resta il conflitto in Medio Oriente e la situazione dello stretto di Hormuz, con il petrolio si muove in calo e il gas in rialzo. In flessione Tokyo (-0,80%). Sul fronte valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a un valore di 157, e sull'euro, poco sopra a 176. A contrattazioni ancora in corso sono positive Hong Kong (+0,5%) e Shanghai (+0,19%). In rosso Shenzhen (-1,13%), Seul (-1,46%) e Mumbai (-0,07%). Sul versante macroeconomico in arrivo dalla Germania l'indice Ifo. Dagli Stati Uniti l'indice manifatturiero Fed Dallas. (ANSA).