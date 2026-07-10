(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Allungano il passo le principali borse europee, che si portano in territorio positivo dopo un avvio incerto, spinte dalla fiducia di una ripresa dei negoziati tra Usa e Iran, con la garanzia di un transito sicuro per lo stretto di Hormuz. Milano sale dello 0,5% e Madrid dello 0,45%, mentre Parigi, Francoforte e Londra guadagnano lo 0,15% circa. Contrastati i future Usa, con Wall Street positiva e il Nasdaq previsto in calo. Il clima di sostanziale fiducia spinge al ribasso le quotazioni del greggio (Wti -1,1% a 71,25 dollari al barile) e del gas naturale (-2,26% a 49 euro al MWh). Tiene l'oro (+0,2% a 4.107,47 dollari l'oncia) mentre si stabilizza il dollaro a oltre 1,14 sull'euro e a 1,34 sulla sterlina. Si assesta a 75 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,6 punti al 3,81%, quello tedesco di 1,3 punti al 3,06% e quello francese di 1 punti al 3,84%. Sugli scudi easyJet (+13,87% a 6,69 sterline) dopo l'offerta di Apollo a 7,15 sterline, superiore a quella di 6,9 formalizzata da Castlelake lunedì scorso. Positivi gli automobilistici Stellantis (+1,7%), Mercedes e Bmw (+1,3% entrambi), seguiti da Ferrari (+1,15%). In campo bancario si evidenziano Bbva (+1,4%), Mediobanca (+1,38%), Intesa (+1,02%), Unicredit (+0,9%), Mps e Banco Bpm (+0,8% entrambe). Deboli i petroliferi Bp (-0,45%) ed Eni (-0,24%), poco mosse invece Shell (-0,18%) e TotalEnergies (-0,05%). Prese di beneficio sui produttori di microprocessori Aixtron (-3,45%), Soitec (-2,69%) e Asml (-2,63%), più cauta invece Stm (-0,65%). (ANSA).