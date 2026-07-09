(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Allungano il passo le principali borse europee nonostante l'avvio incerto degli scambi Usa. Rimbalza Madrid (+1,45%), seguita da Milano (Ftse Mib +1%), Parigi (+0,7%) e Francoforte (+0,65%), mentre resta fiacca Londra (-0,42%). In lieve calo il Dow Jones (-0,08%) a differenza del Nasdaq (+0,15%). A spingere sui listini il comparto dei semiconduttori, con Soitec (+5,5%) Stm (+5,15%) in primo piano, la raccolta realizzata di Sk Hynix per la quotazione a New York dei propri Adr, i certificati destinati alle società non americane. Bene i bancari SocGen (+2,97%), Unicredit (+2,4%), sull'onda lunga dei risultati dell'Ops su Commerzbank (+1,47%). Acquisti anche su Mediobanca (+1,87%), Mps (+1,71%), Intesa (+1,76%), Banco Bpm (+1,5%) e Bper (+1,14%). In calo Eni (-1,27%) e Saipem (-1,89%) con il greggio in territorio negativo (Wti -0,58% a 73,07 dollari al barile), mentre sale il gas (+1,62% a 49,82 euro al MWh) che ha infranto la soglia dei 50 euro che non toccava dallo scorso aprile. In calo a 75,3 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5,7 punti al 3,85%, quello tedesco di 2,4 punti al 3,1% e quello francese di 5,3 punti al 3,87%. (ANSA).