(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Consolidano il rialzo le principali borse europee al traguardo di metà seduta. Lo stesso fanno i future Usa a circa un'ora e mezza dall'avvio degli scambi. Francoforte guadagna lo 0,85%, seguita da Milano (+0,75%), Parigi (+0,7%) e Madrid (+0,65%). Si ferma in parità invece Londra (+0,03%), dopo l'inatteso rialzo dell'inflazione del Regno Unito in settembre. In arrivo dagli Usa le scorte settimanali di greggio secondo l'Energy Information Administration. Le condizioni critiche della navigazione per lo stretto di Hormuz spingono al rialzo il greggio (Wti +0,84% a 98,65 dollari al barile) e il gas naturale (+2,25% a 87 euro al MWh). Sale l'oro (+0,3% a a 4.139,53 dollari l'oncia), mentre il dollaro si rafforza a 1,12 sull'euro e si indebolisce a 1,34 sulla sterlina. Stabile a 115,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 5,2 punti al 4,57%, quello tedesco di 1,5 punti al 3,41% e quello francese di 5,7 punti al 4,98%. Acquisti sul fronte dei semiconduttori con Technoprobe (+3,15%), Be (+2,9%), Infineon (+2,7%) ed Stm (+2,2%). A Parigi balzo di Essilux (+14,7%) all'indomani della trimestrale, mentre crolla Carrefour (-14,1%), che ha tagliato le stime sull'intero esercizio a causa dei disordini in Francia. In controtendenza invece la rivale Casino Guichard (+1,15%), alle prese con gli stessi problemi. Scivola Michelin (-6,1%) dopo la trimestrale deludente per gli analisti. Segno meno anche per Renault (-1,33%), invariata Stellantis. Brillanti i petroliferi Bp (+1,57%), Eni (+1,25%) e Repsol (+1,2%), più caute TotalEnergies (+0,9%) e Shell (+0,75%). Rialzi per i bancari Commerzbank (+1,65%), Intesa e Unicredit (+0,7% entrambi). (ANSA).