(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Borse europee incerte, così come i future Usa dopo i dati sull'inflazione nell'Eurozona e nel Regno Unito, mentre Oltreoceano sono attesi i dati sul mercato immobiliare e sulle scorte di greggio. Proprio querst'ultimo scende ulteriormente (Wti -1% a 85,16 dollari al barile) insieme al gas naturale (-3,28% a 82,62 euro al MWh), mentre appare stabile l'oro a 3.772 dollari l'oncia. Milano e Parigi cedono lo 0,3%, Francoforte lo 0,5%, Londra lo 0,6% e Madrid lo 0,8%. Sale a 105 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,3 punti al 4,44%, quello tedesco di 1,5 punti al 3,39%, mentre quello francese scende di 0,3 punti al 4,87%. Sugli scudi il comparto dei semiconduttori sulla scia della trimestrale di Nvidia, il colosso Usa dell'intelligenza artificiale alla ricerca del successore di Jesen Huang. Technoprobe guadagna il 6,41%, Soitec il 6,15%, Asm il 3,98% ed Stm il 3,42%. Brillante anche Prysmian, esposta sul settore dei server per i data center, che sale del 2,35%. Difficoltà invece per il comparto energetico da Repsol (-3,29%) a Eni (-0,9%), Bp e Shell (-0,8% entrambe), più cauta invece TotalEnewrgies (-0,66%). In ordine sparso le banche: deboli Commerzbank (-1,98%), SocGen (-1,58%) e Bper (-1,29%), più caute Intesa (-0,7%), Unicredit (-0,6%) e Montepaschi (-0,55%), positiva Banco Bpm (+1,15%). (ANSA).