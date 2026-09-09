(ANSA) - MILANO, 09 SET - Si confermano in rosso le principali borse europee con i future Usa negativi. Milano e Londra (-0,9% entrambe) cedono meno di Madrid (-1,8%), Parigi (-1,55%), Francoforte (-1,4%) e Londra (-0,95%). L'inasprimento delle tensioni tra Usa e Iran spingono il Brent sopra i 100 dollari al barile (+2,7% a 100,54 dollari) il petrolio Usa sopra i 95 dollari (Wti +2,66% a 95,5 dollari al barile) e il gas sui massimi da 3 anni sopra quota 78 euro. Sulla piazza Ttf di Amsterdam i contratti future sul mese di ottobre guadagnano il 3,23% a 78,28 euro al MWh. Si assesta a 82,8 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,3 punti al 4,23%, quello tedesco di 4,1 punti al 3,4% e quello francese di 6 punti al 4,29%. A cedere sono i bancari Bnp (-1,8%), Unicredit (-1,55%), Bper (-1,5%) e Intesa (-1,05%). Più caute Mps (-0,7%), Banco Bpm (-0,5%), Commerzbank e Mediobanca (-0,1% entrambe). Difficoltà anche per il lusso con Richemont (-3,9%), Kering (-2,85%), Lvmh (-2,8%), Ferragamo (-2,5%) e Cucinelli (-1,7%), Positivi i petroliferi Repsol (+2,15%),Eni e Bp (+1,9% entrambi), TotalEnergies (+1,1%) e Shell (+0,75%). (ANSA).