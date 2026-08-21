(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Le Borse in Europa rimbalzano, seppur con cautela, approfittando dell'interruzione di una serie inarrestabile di rialzi dei prezzi del petrolio. Londra guadagna lo 0,25%, Francoforte lo 0,31%, Parigi lo 0,19%, Milano lo 0,5 per cento. Per il petrolio (Brent) è la prima perdita giornaliera in sei giorni (-0,9% a 86,05 dollari), il dollaro resta sotto pressione, mentre un'ondata di acquisti di criptovalute spinge il Bitcoin sopra i 76.000 dollari. "I mercati azionari oscillano tra le preoccupazioni per il settore tecnologico e l'aumento dei rendimenti obbligazionari, sebbene oggi entrambi sembrino essere in calo" commenta un gestore (ANSA).