(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Le borse europee guadagnano terreno insieme al calo dei prezzi del petrolio e al sollievo dalle preoccupazioni sull'inflazione e dalle pressioni sui mercati obbligazionari. Lo Stoxx 600 guadagna lo 0,38%, Londra sale dello 0,14%, Parigi dello 0,35%, Francoforte dello 0,55%, Milano dello 0,54% con volumi che restano contenuti come tipico in agosto. Il Brent scende sotto i 90 dollari al barile (-2,74% a 89,7 dollari). A livello di singoli titoli, Siemens Energy sale dell'1,7% dopo che la società tedesca di tecnologia energetica ha annunciato di collaborare con Goldman Sachs Group per la cessione di una quota di maggioranza della sua divisione turbine a vapore. Le persistenti preoccupazioni geopolitiche e la domanda di copertura contro l'IA sostengono i titoli infrastrutturali europei. Dopo le dimissioni a sorpresa di Leonardo Maria Del Vecchio Essilorluxottica cede lo 0,7% a 160.6 euro. A Piazza Affari corre Prysmian (+3,27%) e frena Eni (-1,7%); tra le banche nel giorno del cda bene Banco Bpm (+1,38%), Mediobanca dell'1,4%, Mps dell'1,19%, Intesa Sanpaolo dell'1,28 per cento. (ANSA).