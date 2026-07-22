(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Le Borse in Europa consolidano la loro posizione in rialzo, nonostante le tensioni geopolitiche, puntando sulle trimestrali e sul rally dell'energia. Londra guadagna l'1,18%, Parigi lo 0,87%, Madrid lo 0,97%, Milano lo 0,78% e Francoforte lo 0,29 per cento. Il petrolio ha toccato i 95 dollari e ora scambia in rialzo del 3,78% a 94,48 euro; il gas naturale guadagna il 4,25% a 62,2 euro, l'oro è stabile (+0,04%) a 4.119 dollari l'oncia. A Piazza Affari si mettono in evidenza Inwit (+4,4%), Unipol (+2,2%) e Mps (+1,5%), Eni (+1,8%) e Saipem (+2,14%). Fuori dal listino principale, in attesa dell'assemblea convocata per fare il punto sulla situazione patrimoniale, Tisg arriva a rimbalzare del 15% a 1,15 euro. (ANSA).