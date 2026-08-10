(ANSA) - MILANO, 10 AGO - L'avvio negativo di Wall Street fa girare in calo ache le Borse in Europa. Londra cede lo 0,35%, Milano lo 0,16%, Parigi e Francoforte sono piatte. Un rinnovato rialzo dei prezzi del petrolio ha fatto vacillare i mercati azionari, mentre i rendimenti obbligazionari sono aumentati, con l'attenzione puntata sulla pubblicazione dei dati sull'inflazione americana che saranno pubblicati mercoledì. La mancanza di un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz ha spinto il petrolio Brent oltre gli 85 dollari e il gas sfonda quota 60 euro (60,48 euro al megawattora +8,89%). A Piazza Affari Eni (+1,57%) è tra i pochi titoli in rialzo mentre cedono gli altri energetici con Snam in calo dell'1,4%, Italgas dell'1,48%, Enel dell'1,3% e Terna dell'1,5 per cento (ANSA).