(ANSA) - MILANO, 11 SET - Le Borse europee arrotondano i rialzi assieme ai future su Wall Street dopo che l'inflazione americana di agosto si è rivelata in linea con le attese, crescendo anno su anno del 3,4% nel dato principale e del 2,4% in quello 'core', al netto del costo di beni alimentari ed energetici. Milano guadagna l'1,1%, Londra e Parigi lo 0,8%, Francoforte lo 0,7% mentre i future sul Nasdaq avanzano dello 0,8% e l'S&P 500 dello 0,7%. Divergente l'andamento dei bond: la crescita leggermente sopra le attese mese su mese della parte 'core' (+0,3% a fronte del +0,2% atteso) ha spinto le scommesse su un rialzo dei tassi da parte della Fed nella riunione della prossima settimana, che il mercato sconta ormai al 90%, prezzando due rialzi dei tassi entro l'anno. I rendimenti dei titoli a due anni sono così in lieve crescita (+1 punto base al 4,6% i Treasury biennali) mentre calano quelli delle scadenza più a lungo termine (-2 punti base al 4,94% i decennali). In lieve calo anche i Btp decennali, che cedono due punti base al 4,362%, mentre lo spread col Bund cede due punti base a quota 86 punti base. (ANSA).