(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Le borse europee appaiono sottotono, con qualche acquisto sui titoli delle auto in scia a Michelin (+1,9%) dopo che gli analisti di JPMorgan hanno alzato il rating del produttore di pneumatici a "overweight". Londra cede lo 0,25%, Parigi lo 0,1%, Francoforte lo 0,36%, Madrid è piatta (+0,07%) e Milano sale dello 0,37 per cento. La geopolitica rimane al centro dell'attenzione, con il presidente Donald Trump che ha annunciato l'intenzione di infliggere quello che ha definito un "D-Day economico" all'Iran. (ANSA).