(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Si muovono a due velocità le principali borse europee nella prima seduta della settimana, dopo gli attacchi incrociati tra Usa e Iran, cessati in attesa della ripresa dei negoziati tra i due paesi. Milano (+0,4%) e Francoforte (+0,3%) viaggiano sopra la parità a differenza di Madrid (-0,05%), Londra (-0,1%) e Parigi (-0,15%). Positivi i future Usa, in attesa della fiducia dei consumatori, dell'industria e dei servizi dell'Eurozona e dell'indice manifatturiero della Fed di Dallas. In rialzo il greggio (Wti +0,7% a 69,73 dollari al barile), il gas (+1,28% a 41,37 euro al MWh) e l'oro (+0,2% a 4.063,58 dollari l'oncia). Si attesta a 73,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,2 punti al 3,58%, quello tedesco invariato al 2,85% e quello francese in calo dello 0,1% al 3,63%. Debole il dollaro a a,14 sull'euro e a 1,32 sulla sterlina. Gli acquisti si concentrano sul settore dei semiconduttori, dopo la raccomandazione degli analisti di Barclays di acquistare titoli Stm (+3,8%) in base al loro peso sul listino. Infineon guadagna il 3,2% e Soitec quasi il 9%. Il rialzo del greggio e del gas sostiene l'ingegneria di Saipem (+2,6%) e di Subsea7 (+1,42%) in vista delle nozze. Bene Eni (+1,45%) e Repsol (+1,3%), più caute Shell (+0,2%) e Bp (+0,15%), debole TotalEnergies (-0,15%). In ordine sparso i bancari Santander (+0,5%), Nps (+0,3%), Mediobanca (+0,25%), Commerzbank (-0,6%), Bper (-0,35%), Unicredit (-0,25%) e Banco Bpm (-0,2%). Invariata Intesa. Segno meno per gli automobilistici Vokswagen (-1,45%), Bmw (-1,2%) e Renault (-0,6%). Cauto rialzo per Stellantis (+0,3%), più brillante Ferrari (+1%), che ha fatto il tutto esaurito in Cina per gli ordini della Luce. (ANSA).