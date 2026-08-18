(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Listini europei contrastati a pochi minuti dall'avvio degli scambi Usa, con i future negativi. Francoforte cede lo 0,5%, Milano lo 0,45% e Parigi lo 0,4%. In controtendenza Londra ((+0,3%) e Madrid (+0,35%). Sale a 80,8 punti il differenziale tra btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,3 punti al 4,07%, quello tedesco di 3,9 punti al 3,26% e quello francese di 4,7 punti al 4,11%. In rialzo il greggio (Wti +0,98% a 85,33 dollari al barile), il gas (+1,05% a 62,41 euro al MWh), mentre cede l'oro (-0,05% a 4.395,5 dollari l'oncia). Stabile il dollaro a 1,16 sull'euro e 1,35 sulla sterlina. Prese di beneficio sul comparto dei semiconduttori con Soitec (-10,19%, Aixtron (-6,7%), Stm (-5,55%) e Infineon (-5,35%). Deboli anche i produttori di cavi Prysmian (-3,13%) e Schneider (-2,77%). Bene i petroliferi Bp (+2,48%), TotalEnergies (+2%), Eni (+1,8%) e Shell (+1,5%). (ANSA).