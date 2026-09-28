(ANSA) - MILANO, 28 SET - Borse europee caute in attesa di novità sul fronte dei rapporti tra Usa e Iran, che dovrebbero riprendere a trattare con la mediazione del Qatar. Milano (+0,2%). La migliore è Parigi (+0,35%), seguita Londra (+0,25%), Milano (+0,15%), Francoforte e Madrid, che salgono dello 0,05%. Negativi i future sui listini Usa. Oltre all'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde a Strasburgo nel pomeriggio si segnala l'arrivo dell'indice della Fed di Dallas. In rialzo il greggio (Wti +2,8% a 95 dollari e Brent +3,03% a 107,45 dollari al barile) così come il gas (+2,97% a 74,2 euro al MWh),che oltre alla chiusura dello stretto di Horumz sconta anche la minor produzione in Norvegia di 5 milioni di metri cubi al giorno per manutenzione agli impianti. Scivola invece l'oro (-3,7% a 4.150,93 dollari l'oncia). Salgono i rendimenti dei titoli di stato, con lo spread tra Btp e Bund a 94 punti, il rendimento annuo italiano in rialzo dei 6,6 punti al 4,57%, quello tedesco di 3,3 punti al 3,63% e quello francese di 4,6 punti al 4,73%. Sale il dollaro a quasi 1,14 sull'euro, mentre si indebolisce a 1,33 sulla sterlina. In luce i petroliferi Eni (+1,66%) e Shell (+1,5%), seguiti da Bp (+0,95%) e TotalEnergies (+0,68%). Corre Stellantis (+2,62%) seguita da Ferrrari (+1,48%) e Renault (+0,95%), mentre il resto del comparto sonnecchia con Bmw e Mercedes (+0,5% entrambe) e retrocede Porsche (-0,44%). Acquisti sui costruttori di case inglesi dopo il piano annunciato dal governo per incentivare l'acquisto della prima casa. Persimmon sale di quasi il 15%, Barrat del 14,37% e Taylor Wimpey del 14,3%. Bene il lusso con Moncler (+1,33%) e Puma (+1,57%), in ordine sparso i bancari Commerzbank (+0,7%), Banco Bpm (+0,25%), Unicredit (-0,04%), Mps (-0,18%) e Intesa (-0,34%). (ANSA).