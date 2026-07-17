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(ANSA) - TOKYO, 17 LUG - Tecnologia e titoli dei semiconduttori sotto pressione alla Borsa di Tokyo, che a metà seduta cede oltre il 4%, lasciando sul terreno oltre 2.600 punti, poco sopra quota 64mila. A incidere sulle contrattazioni i timori di un surriscaldamento del settore, dicono gli analisti, complici i segnali che provengono da oltreoceano, dopo le ultime indicazioni in chiaroscuro dalle trimestrali, a partire da Taiwan Semiconductor, innescando una pioggia di vendite su Marvell Technology, STMIcroelectronics and Micron. A Tokyo Advantest perde oltre il 10%, Kioxia il 13,6% e SoftBank l'8,1% (ANSA).