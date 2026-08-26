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(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Il risiko bancario non muove il mercato di Piazza Affari, più orientato ad osservare la situazione in Medio Oriente. All'indomani delle distanze prese da Banco Bpm (+0,15%) sull'offerta pubblica di scambio di Mps (+0,17%) non si registrano particolari movimenti sul litino milanese. In rialzo Intesa (+0,48%), al lavoro sull'offerta pubblica di scambio su Montepaschi e Unicredit (+0,4%), impegnata sul fronte tedesco di Commerzbank. Tiene Mediobanca (+0,28%), quasi invariata Bper (+0,03%). (ANSA).