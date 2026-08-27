(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Le borse asiatiche tentennano, l'indice Msci Asia Pacific ha guadagnato fino allo 0,7%, spinto dai risultati trimestrali di SK Hynix, Samsung Electronics e Tsmc ma Tokyo cede lo 0,2% e Hong Kong lo 0,3%. L'indice Bloomberg dei semiconduttori asiatici ha registrato il maggiore rialzo in circa una settimana e l'indice più tecnologico in Cina, lo Shenzen è salito dell'1,58% e Seul dell'1,5 per cento. La forte performance del settore tech è arrivata dopo che le previsioni di Nvidia hanno contribuito a dissipare i timori di un possibile rallentamento della spesa per l'intelligenza artificiale. L'attenzione degli investitori si sposterà ora sul Jackson Hole Economic Symposium, dove Kevin Warsh terrà il suo primo importante discorso da presidente della Fed. (ANSA).