(ANSA) - MILANO, 28 SET - Borse scettiche in Asia e Pacifico su una ripresa delle trattative tra Usa e Iran con la mediazione del Qatar dopo che il presidente Usa Donald Trump ha affermato di "vincere la guerra in Iran molto presto". Tokyo ha ceduto lo 0,73% e Seul il 2,7%. Chiuse per festività Taiwan e Sidney, mentre sono ancora aperte Hong Kong (+0,74%), Shanghai (-1,45%), Mumbai (-1,36%) e Singapore (+0,45%). Positivi i future sull'Europa, negativi invece quelli sui listini Usa in attesa di un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde a Strasburgo nel pomeriggio. In arrivo dagli Usa l'indice della Fed di Dallas. In rialzo il greggio (Wti +1,73% a 94 dollari al barile), il gas (+0,39% a 72,36 euro al MWh) mentre scivola l'oro (-3,16% a 4.174,37 dollari l'oncia). Salgono i rendimenti dei titoli di stato, con lo spread tra Btp e Bund a 91,9 punti e il rendimento annuo italiano in rialzo dei 2,2 punti al 4,53%, quello tedesco di 1,4 punti al 3,61% e quello francese di 1,6 punti al 4,7%. Sale il dollaro a quasi 1,14 sull'euro, mentre è stabile a 1,32 sulla sterlina. Deboli a Tokyo i produttori di apparecchi e circuiti elettronici da Ibiden (-4,43%) a Fujifilm (-2,73%) e Kyocera (-1,62%). In ordine sparso gli automobilistici Subaru (-1,13%), Honda (-1%), Toyota (-0,1%), Mazda (+0,65%) e Mitsubishi (+1,41%, su cui Nissan (+0,23%) manterrà la propria quota. (ANSA).