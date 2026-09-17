(ANSA) - MILANO, 17 SET - Borse di Asia e Pacifico miste dopo che la Federal Reserve ha annunciato il primo aumento dei tassi d'interesse dal 2023. L'attenzione del presidente Kevin Warsh sull'inflazione ha contribuito a placare la recente ondata di vendite sul mercato obbligazionario. Tra le singole Piazze a Tokyo il Nikkei è piatto così come a Seul il Kospi, mentre perdono i listini cinesi (Shanghai -0,49% e Shenzhen -0,29%) e Hong Kong (-0,89%). L'attenzione è ora sulla Banca d'Inghilterra. È opinione diffusa che oggi mantenga invariati i tassi, anche se gli investitori saranno attenti a eventuali segnali che indichino che gli elevati prezzi dell'energia potrebbero portare a un aumento dei tassi a novembre. Domani invece la Banca del Giappone dovrebbe aumentare i tassi e segnalare che ulteriori misure di inasprimento rimangono possibili. Le Borse europee, in questo contesto, sono attese positive così come sono in rialzo i future su Wall Street. (ANSA).