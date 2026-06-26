(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Le vendite sul comparto tecnologico tornano a fare da padrone sui principali listini di Asia e Pacifico all'indomani dello scivolone di Apple. Il colosso di Cupertino ha infatti annunciato un rialzo del 20% dei prezzi di listino per far fronte all'aumento dei costi dei processori. Tokyo ha ceduto il 4,15%, Seul il 5,81% e Taiwan il 3,64%, mentre Sidney (+0,18%) è apparsa poco mossa. Ancora aperte Hong Kong (-1,92%), Shanghai (-2,05%) e Singapore (-0,86%), mentre Mumbai è chiusa per festività. Positivi i future Europei, negativi invece quelli Usa. (ANSA).