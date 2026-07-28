(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Borse di Asia e Pacifico in caduta libera sui nuovi timori relativi agli investimenti nell'intelligenza artificiale che hanno scatenato un'altra ondata di vendite tra i produttori mondiali di chip. Questo in vista dei risultati delle big tech. A Tokyo il Nikkei lascia sul terreno il 4,4%. Seul affonda a -10,3%. L'indice, in corso di seduta, è stato anche sospeso. A Taiwan il Taiex perde il 4,65% e Shenzhen il 3%. Le Borse europee sono attese in flessione, così come lo sono i future su Wall Street. (ANSA).