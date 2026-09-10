(ANSA) - MILANO, 10 SET - Listini in ordine sparso in Asia e Pacifico, dove la corsa del greggio scatena timori sull'inflazione. Tokyo guadagna lo 0,2%, Taiwan cede lo 0,51%, Seul lo 0,25% e Sidney l'1,03%. Ancora aperte Hong Kong (-1,44%), Shanghai (-0,35%), Mumbai (+0,03%), e Singapore (-0,75%). Positivi i future in Europa e negli Usa dopo la conferma dell'inflazione in Germania al 2,9% in agosto e in vista della decisione della Bce sui tassi, previsti in risalita di 25 punti base proprio a causa dell'inflazione. Dagli Usa sono in arrivo le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, le vendite di case esistenti, le scorte di gas e quelle di greggio. In lieve calo il greggio, che si mantiene sopra ai 95 dollari per il Wti (-0,62% a 95,45 dollari al barile) e sopra i 100 per il Brent (-0,93% a 100,27 dollari al barile). In ribasso anche il gas (-1,24% a 78,27 euro al MWh), sempre sui massimi dal gennaio del 2023, mentre sale loro (+0,48% a 4.420 dollari l'oncia). In calo il dollaro a 1,16 sull'euro e a 1,35 sulla sterlina, stabile invece a 153,58 yen. Scende a 83,4 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,4 punti al 4,25%, mentre quello tedesco cede 1,7 punti al 3,42% e quello francese 3 punti al 4,31%. Sulla piazza di Tokyo scivolone dei produttori di apparecchiature elettriche Fujikura (-4,9%), Fuji Electric (-2,14%) e Furukawa (-2,06%). Acquisti sugli automobilistici Toyota (+0,77%), Honda (+0,9%) e Suzuki (+1,11%), brillanti i produttori di semiconduttori Advantest (+3,29%) e Lasertec (+2,95%). (ANSA).