(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Listini in ordine sparso in Asia e Pacifico dopo le prime trimestrali dei colossi tecnologici come SpaceX e Super Micro Computer. Positivi invece i future sull'Europa e soprattutto sugli sugli Stati Uniti, in assenza di dati macro ad eccezione dell'inflazione nel Regno Unito e delle scorte di greggio americane. Tokyo ha guadagnato lo 0,85%, Taiwan l'1,28%, Seul il 3,06% e Sidney lo 0,16%. Ancora aperte Hong Kong (-0,71%), Shanghai (-0,58%), Mumbai (-0,07%) e Singapore (+0,69%). I nuovi attacchi a imbarcazioni sullo stretto di Hormuz dopo l'incidente a una petroliera di domenica scorsa spingono le quotazioni del greggio (Wti +1,43% a 99,2 dollari al barile) e del gas naturale (+3,52% a 88,06 euro al MWh). Fiacco l'oro (-0,15% a 4.114,7 dollari l'oncia), in rialzo il dollaro a 1,12 sull'euro, stabile invece a 1,33 sulla sterlina e a 158,15 yen. Salgono i rendimenti dei titoli di stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 113,4 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 3,1 punti al 4,55%. Sale di 1,6 punti quello tedesco al 3,41% e di 1,4 punti quello francese al 4,94%. Gli acquisti si concentrano a Tokyo sui tecnologici Ibiden (+3,62%), Tdk (+2,54%)w Kyocera (+1,54%). Bene anche i produttori di semiconduttori Kioxia (+2,59%), Socionext (+1,9%) e Rohm (+1,72%). Deboli gli automobilistici Suzuki (-0,85%) e Nissan (-0,75%), fiacca Toyota (-0,19%). Brillanti i bancari Resona (+3,08%), Mitsubishi Ufj (+2,4%) e Sumitomo Mitsui (+2,3%), più cauta invece Nomura (+1,36%). (ANSA).