(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Borse asiatiche in ordine sparso mentre i risultati sotto le attese del produttore coreano di chip Sk Hynix scatenano una nuova ondata di vendite sui titoli dei semiconduttori, alimentando i timori che gli ingenti investimenti per l'intelligenza artificiale non porteranno ritorni adeguati. Seul affonda del 6,1%, Tokyo perde l'1,8% mentre Hong Kong avanza dell'1,3%, Sydney dell'1%, Shenzhen dello 0,8% e Shanghai dello 0,3%. Alimenta le preoccupazioni degli investitori la ripresa delle ostilità in Medio Oriente, con l'attacco iraniano a una base americana in Giordania che ha fatto impennare il prezzo del petrolio: il Wti sale del 3,9% a 82,3 dollari mentre il Brent avanza del 4% a 87,5 dollari. Il balzo del 557% dei profitti trimestrali non è bastato a Sk Hynix ad evitare un tonfo del 10% alla Borsa di Seul, anche in scia alla previsione di 31 miliardi di dollari di investimenti quest'anno. Il rimbalzo del petrolio, reduce da alcune sedute in calo, arriva nel giorno in cui si riunirà la Fed per decidere sui tassi americani, appuntamento molto atteso dagli investitori. I Treasury americani sono poco mossi, con i rendimenti sostanzialmente stabili al 4,61%. (ANSA).