(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Le borse asiatiche sono scese, indebolite dall'impennata dei prezzi del petrolio e dalle dichiarazioni restrittive del presidente della Fed Kevin Warsh, che hanno alimentato le aspettative di un aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti. In Europa l'attenzione è già puntata sui titoli dell'energia L'indice MSCI Asia Pacific ha perso fino all'1,2% dopo quattro giorni di rialzi, con i titoli tecnologici, tra cui TSMC (-0,6%), Samsung Electronics (-0,4%) e SK Hynix (-0,6%). Le azioni di BYD quotate a Hong Kong sono crollate fino al 6,3%, con alcuni investitori che, secondo Bloomberg Intelligence, guardano oltre i risultati del secondo trimestre per concentrarsi sui rischi tariffari dell'Ue. Tokyo cede lo 0,24%, Hong Kong lo 0,49%, Taiwan dello 0,4%, Shanghai sale in rialzo dello 0,69% In Europa, dove i future sono in calo (-0,16%) i titoli energetici potrebbero essere sotto i riflettori, a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio in seguito all'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Tra i titoli da tenere d'occhio figurano TotalEnergies, Aker, BP, Equinor, Repsol ed Eni; i titoli energetici quotati a Londra non sono in negoziazione poiché il mercato è chiuso per festività. (ANSA).