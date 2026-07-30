(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Borse di Asia e Pacifico ancora in calo con Seul che lascia sul terreno l'1,23%. Cedente Taiwan (-0,26%). I timori degli investitori sulla spesa legata all'intelligenza artificiale sono persistiti nonostante gli ottimi risultati finanziari di Samsung Electronics e delle principali società tecnologiche statunitensi. Resta poi la lente sul Medioriente con rinnovate ostilità tra Usa e Iran a cui si è aggiunta l'Arabia Saudita. Tra le altre Piazze, Tokyo tiene a +0,65% mentre Shanghai perde lo 0,29% e Shenzhen un più pesante 1,29%. I mercati hanno faticato a trovare una direzione con la Fed che ha lasciato i tassi di interesse invariati, senza fornire chiarimenti sulla sua prossima mossa di politica monetaria. L'Europa è attesa in prevalenza negativa mentre i future su Wall Street sono misti con il Nasdaq per il momento in rialzo. (ANSA).