(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Ho stima per entrambi...". Così a Un Giorno da Pecora il leader di Avs Angelo Bonelli ha risposto alla domanda su chi voterebbe alle primarie del campo largo se si candidassero solo Elly Schlein e Giuseppe Conte. A chi gli ha poi chiesto se a suo avviso sarebbe preferibile un terzo candidato rispetto ai leader di Pd e M5s ha ribattuto: "Quando ho detto che sarebbe il caso di non fare le primarie significa trovare una terza figura" con "un'intesa politica. Dopodiché non è possibile" perché "sia Schlein sia Conte hanno detto che vanno in quella direzione". (ANSA).