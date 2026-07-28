(ANSA) - PERUGIA, 28 LUG - Hanno parlato entrambi di "follia" per commentare l'ipotesi di nuovi fondi per le spese militari Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e deputato di Avs. Lo hanno fatto a Perugia dove è stato presentato il dossier "Crisi idrica e dispersione dell'acqua in Italia". "La decisione ai aumentare le spese per gli armamenti è una follia. E' insostenibile dal punto di vista economico" ha detto Bonelli. "E' una corsa al riarmo - ha aggiunto - che serve solo a fare gli interessi economici di Trump che vuole far fare più profitti alle industrie degli armamenti americane. Stiamo vedendo che questa corsa al riarmo non sta portando la pace come Giorgia Meloni ci diceva ma in realtà sta amplificando le guerre. Pensate che solo nel 2025 sono stati 2.888 miliardi di dollari per armamenti mentre povertà, fame nel mondo e conflitti aumentano. Questa è una destra che sta pensando agli interessi delle industrie delle armi e non pensa a quelli degli italiani che hanno bisogno di altro, ovvero di vedere aumentati gli stipendi, di investimenti nella sanità pubblica e contro la crisi climatica". "Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo Safe per il riarmo, nuove bombe e missili. E' una follia" ha ribadito Fratoianni. "Questo mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo" ha aggiunto. "Continuiamo con la follia del riarmo" ha concluso Fratoianni. (ANSA).