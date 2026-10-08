(ANSA) - BOLZANO, 08 OTT - Dal 2018 l'ambulanza 'Sogni e vai' realizza desideri speciali di persone malate e anziane. Dalla nascita del servizio sono stati realizzati oltre 500 viaggi, percorrendo quasi 150.000 chilometri. Nel solo 2025 sono stati esauditi più di 60 desideri. Dietro questi numeri ci sono storie toccanti di persone e famiglie, per le quali anche piccoli desideri possono avere un valore inestimabile. Ora dispone di un nuovo mezzo il servizio che unisce le competenze sanitarie della Croce Bianca all'esperienza nell'accompagnamento del Servizio Hospice della Caritas. Le persone possono così tornare in un luogo per loro particolarmente significativo oppure trascorrere del tempo prezioso con i propri familiari. "Anche se non possiamo allungare la vita, con Sogni e vai possiamo dare un contributo per vivere il tempo che abbiamo a disposizione con umanità, dignità e ricordi positivi", afferma Beatrix Mairhofer, direttrice della Caritas. Il servizio è reso possibile da 82 volontarie e volontari, che accompagnano con grande impegno le persone e i loro familiari durante i viaggi. "Le nostre volontarie e i nostri volontari sono il cuore di Sogni e vai. Non offrono soltanto la possibilità di spostarsi, ma soprattutto vicinanza, tempo e umanità", sottolinea Alexander Schmid, presidente della Croce Bianca. Per l'acquisto di un nuovo veicolo per 'Sogni e vai' è in corso una raccolta fondi. Il nuovo mezzo servirà per rispondere ancor meglio alle esigenze delle persone accompagnate, offrendo maggiore comfort e sicurezza. "I viaggi di 'Sogni e vai' sono possibili esclusivamente grazie alle donazioni della popolazione altoatesina e allo straordinario impegno delle nostre volontarie e dei nostri volontari. Siamo molto grati per il sostegno ricevuto finora", spiega Ivo Bonamico, direttore della Croce Bianca. (ANSA).