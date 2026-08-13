(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Una giuria statunitense ha condannato Boeing a pagare 29 milioni di dollari di risarcimento danni alla famiglia di un ingegnere irlandese delle Nazioni Unite, morto nell'incidente del 2019 di un Boeing 737 MAX 8, come annunciato da un portavoce del tribunale. Nel disastro persero la vita anche otto italiani. La causa civile è stata intentata dalla vedova di Michael "Mick" Ryan, una delle 157 persone decedute nell'incidente del volo ET302 dell'Ethiopian Airlines, avvenuto il 10 marzo 2019. L'aereo era un Boeing 737 MAX 8, consegnato pochi mesi prima. (ANSA).