(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Un nuovo momento musicale per il Papa dopo il concerto offerto sabato scorso dalla diocesi di Albano. Questa volta a cantare sarà il maestro Andrea Bocelli, il 29 luglio al Borgo Laudato si' di Castel Gandolfo. Bocelli sarà accompagnato, nel "Cantico della pace", per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, da circa 170 giovani coristi, tra i 6 e i 18 anni, che partecipano all'evento globale "Abf Voices of". Questa iniziativa della Fondazione Andrea Bocelli riunisce bambini provenienti da contesti svantaggiati in alcune realtà del mondo come Uganda, Gerusalemme, Napoli. (ANSA).