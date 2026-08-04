(ANSA) - MILANO, 04 AGO - La graduale scalata di UniCredit a Commerzbank supera un importante passaggio regolamentare, con l'autorità di vigilanza bancaria tedesca BaFin la quale ha comunicato alla banca italiana che la sua domanda per superare il 30% del capitale può procedere. Lo scrive Bloomberg. Questo passaggio fa partire il conto alla rovescia per la Bce, che dovrà completare la propria valutazione entro 60 giorni lavorativi. L'autorità di vigilanza può richiedere ulteriori informazioni, circostanza che potrebbe estendere l'esame fino a un massimo di 20 giorni lavorativi aggiuntivi. Se non ci saranno sospensioni, il termine della valutazione è atteso nel corso della seconda metà di ottobre, secondo l'agenzia americana. (ANSA).